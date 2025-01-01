Пермский «СИБУР-Химпром» закончил год с убытком в 663 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Компания «СИБУР-Химпром» обнародовала финансовые показатели за 2024 год. Согласно «СПАРК-Интерфакс», организация зафиксировала чистый убыток в 663,2 млн руб. Для сравнения, в предыдущем году компания показала чистую прибыль в 597,3 млн руб. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Доход предприятия увеличился на 18%, поднявшись с 11 до 13 млрд руб. Статья «прочие расходы» возросла в шесть раз, достигнув 1,7 млрд руб. по сравнению с 287,3 млн руб. в 2023 году.

«СИБУР-Химпром» является пермской производственной площадкой «СИБУР Холдинга», одной из самых больших нефтегазохимических компаний в России. Ассортимент продукции АО «СИБУР-Химпром» включает в себя бутиловые спирты, этилен, пропилен, этилбензол, стирол и полистирол, а также различные пластификаторы и 2-этилгексанол.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.