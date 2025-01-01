Подрядчика для переделки перрона перед телетрапами в аэропорту Перми выберут до конца года Сроки завершения работ не называются Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

До конца 2025 года планируется определить нового исполнителя работ по исправлению бракованного перрона перед телетрапами в аэропорту Перми. Об этом порталу 59.ru сообщили в ФКУ «РосТрансМодернизация» (РТМ), подведомственном Минтрансу РФ и выступающем заказчиком реконструкции.

В конце 2024 года прежний подрядчик «СтройТрансГаз» прекратил работы на объекте, ссылаясь на ошибки в предварительных расчётах и документации. Компания утверждает, что техническое задание и стоимость работ были изначально неверно оценены, что сделало продолжение работ невозможным. «СтройТрансГаз» также обвинил РТМ в затягивании решения проблем.

В пресс-службе РТМ сообщили, что в настоящее время ведётся корректировка проектной документации для обновления технических решений. Выбор нового подрядчика для реконструкции пермского аэропорта намечен на 2025 год. Сроки завершения работ в РТМ не уточнили.

Напомним, компания «СтройТрансГаз» дважды получала контракт на реконструкцию аэропорта Перми. До расторжения договора в 2024 году аналогичная работа была провалена ею в 2021 году из-за использования некачественного бетона, что привело к невозможности эксплуатации телетрапов.

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