За год в Прикамье более чем в два раза вырос средний просроченный кредит ИП Ситуация ухудшается несмотря на количественный прирост индивидуальных предпринимателей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным коллекторского агентства «Долговой консультант», проанализировавшего открытые источники ФНС РФ и Центробанка, за прошедший год в Пермском крае более чем вдвое увеличился средний размер просроченной задолженности по кредитам на одного индивидуального предпринимателя.

В начале 2025 года этот показатель, рассчитанный как отношение числа действующих ИП к сумме просроченных банковских долгов, в среднем по региону достиг 52,7 тыс. руб., в то время как в начале 2024 года он составлял 22,6 тыс. руб. (рост на 133,4%). К 1 февраля текущего года значение выросло ещё на 9,4%, превысив 57,6 тыс. руб.

Несмотря на увеличение числа индивидуальных предпринимателей (на 1 февраля 2025 года в Прикамье их было зарегистрировано 31 374, по сравнению с 31 292 на 1 января 2025 года и 29 896 на 1 января 2024 года) и незначительное расширение кредитного портфеля, ситуация продолжает ухудшаться.

Общий объём просроченной задолженности ИП в Пермском крае на 1 февраля 2025 года достиг 1,8 млрд руб. (по сравнению с 1,65 млрд руб. на 1 января 2025 года и 675 млн руб. на 1 января 2024 года).

Похожая динамика наблюдается в большинстве регионов РФ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.