Сотрудница службы безопасности аэропорта Перми украла у пассажира пауэрбанк Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сотрудницу службы безопасности аэропорта Перми заподозрили в краже пауэрбанка у одного из пассажиров, сообщает телеграм-канал «Авиаторщина». Внешний аккумулятор 66-летняя Людмила Ц. вытащила из багажа пассажира.

В пресс-службе полиции на транспорте подтвердили факт кражи пауэрбанка в аэропорту. Случай зарегистрирован Пермским линейным отделом. В ведомстве рассказали, что, по предварительным данным, украла устройство местная жительница 1959 г.р., работник авиационной безопасности. В настоящее время материалы происшествия находятся на проверке, уголовное дело по факту кражи ещё не открыто, подчеркнули в ведомстве.

Ранее тг-каналы сообщали, что дело уже заведено.

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