В Перми осудили похитителя чугунных крышек люков Он уже был судим за аналогичное преступление Поделиться Твитнуть

ООО «Новогор-Прикамье»

Ранее судимый житель Перми был признан виновным в систематических кражах чугунных крышек канализационных люков, сообщили в компании «Новогор-Прикамье».

Летом 2024 года правонарушитель похитил чугунную крышку колодца возле дома на ш. Космонавтов. Убедившись, что за ним никто не следит, он спрятал добычу в машину и уехал с места преступления. Через пару недель он повторил кражу на пр. Парковом. Преступник собирался продать добычу. Цена каждой крышки составляет 4,9 тыс. руб.

Мужчина основательно готовился к кражам: в его автомобиле, кроме крышек, были найдены кувалды, «болгарка» и другие приспособления, которые были представлены в суде в качестве вещественных доказательств. Ранее правонарушитель уже совершал кражи люков с колодцев, принадлежащих «Новогору» и другим организациям.

Суд признал его виновным в пяти эпизодах краж (ст. 158 УК РФ) и приговорил к 400 часам обязательных работ. Помимо этого, суд постановил взыскать с него около 50 тыс. руб. в качестве возмещения нанесённого материального ущерба.

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