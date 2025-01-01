В центре Перми владелец добровольно снёс признанную незаконной экспресс-кофейню Речь идёт о кофейне Kill Hunger на улице Куйбышева Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Краевой инспекцией по охране объектов культурного наследия отозван иск против Алёны Марковой, дочери бывшего депутата регионального парламента Андрея Маркова, и компании «Центр Дистрибьюшн». По информации Арбитражного суда Пермского края, дело закрыто в связи с добровольным выполнением требований истца ответчиком. Ранее инспекция добивалась сноса киоска с территории охраняемого объекта «Проспект им. Сталина» в Перми. Речь идёт о кофейне Kill Hunger, расположенной рядом с ТЦ «Хоровод» по ул. Куйбышева, 112г. Этот нестационарный торговый объект находится на одном земельном участке с ТЦ «Хоровод» (площадью 6,1 тыс. кв. м). Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Согласно Kartoteka.ru, Алёна Маркова зарегистрирована как индивидуальный предприниматель, занимающийся подготовкой строительных площадок. Она также является основателем московской компании «БЦ «Некрасовский», пермской некоммерческой организации «Акватория» и членом СНТ «Гринлэнд» в Калужской области. Отец Алёны Марковой, Андрей Марков, экс-депутат заксобрания, покинул Россию после возбуждения дел о мошенничестве с НДС и долгах двух коммерческих фирм. Расследование этих дел приостановлено из-за отсутствия Маркова в стране.

ООО «Центр Дистрибьюшн», основанное в Перми в 2010 году, специализируется на аренде и управлении коммерческой недвижимостью. Возглавляет компанию Семён Гладиков, а учредителем является Сергей Марков, владелец ООО «Атлас», ООО «Интех-Строй», ООО «Новый век-агро» и СНТ «Гринлэнд».

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