Жители Пермского края стали чаще жаловаться на коррупцию Всего в прокуратуру обратились свыше 89 тысяч жителей региона Поделиться Твитнуть

Тимур Абасов

В прокуратуре Пермского края провели анализ обращений граждан, поступивших с заявлениями о правонарушениях в 2024 году.

По информации ведомства, за отчётный период в прокуратуру обратились свыше 89,1 тыс. жителей региона, обеспокоенных различными проблемами и нарушениями законодательства. Об этом стало известно Properm.ru. В результате рассмотрения этих обращений было выявлено 16,8 тыс. нарушений законности. Представители надзорного органа отмечают увеличение количества обращений на 1,7% по сравнению с 2023 годом.

Наиболее часто граждане обращались с жалобами на нарушения в сфере государственной и муниципальной службы, а также в области противодействия коррупции, количество таких жалоб увеличилось на 59,4%. Кроме того, возросло число обращений, касающихся безопасности дорожного движения (+28,9%), охраны окружающей среды и природопользования (+23,6%), защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (+11,4%), производства предварительного следствия и дознания (+27,3%), коррупционных преступлений (+589,5%) и других вопросов (+22,2%).

Отмечается увеличение числа удовлетворённых жалоб в сферах образования, безопасности дорожного движения, государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции, защиты прав бизнеса, законности судебных решений по гражданским, административным и арбитражным делам, а также в области охраны окружающей среды.

В течение 2024 года прокуроры рассмотрели 7,3 тыс. жалоб (в 2023-м — 7 тыс.) на нарушения, допущенные при приёме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях. Подтвердились и были удовлетворены более 1,37 тыс. жалоб (18,8%). На действия или бездействие сотрудников органов дознания поступило 6 тыс. жалоб, на работу следователей — 1,2 тыс. Соответственно из них были удовлетворены 1,12 тыс. и 240 обращений.

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