За сутки на пожарах в Прикамье погибли два человека Всего тушили 14 очагов возгорания Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, в субботу, 29 марта, пожарные службы Пермского края потушили 14 очагов возгорания. В частности, было ликвидировано два пожара в Березниковском городском округе и по одному в Перми, Соликамском, Горнозаводском, Кунгурском, Осинском, Краснокамском, Нытвенском, Чусовском, Ильинском, Кишертском и Бардымском округах.

За прошедшие сутки в огне погибли два человека. Один из трагических случаев произошёл около двух часов ночи в п. Ильинский, где загорелся частный жилой дом площадью 9 кв. м. Второй смертельный пожар произошёл в д. Чалково Бардымского муниципального округа на ул. 1 Мая: сообщение о возгорании жилого дома и хозяйственных построек поступило в 5:37, площадь, охваченная огнём, составила 75 кв. м.

Причины пожаров устанавливаются.

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