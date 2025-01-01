Долгострой на Екатерининской в Перми снова выставили на продажу Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми повторно выставлено на торги недостроенное здание по адресу: ул. Екатерининская, 176, которое планировалось как детский центр. Согласно объявлению на «Авито», объект позиционируется как «Центр развития ребёнка» для дошкольников. Владельцы предлагают как продажу, так и поиск инвестора для завершения строительства и ввода в эксплуатацию. Цена актива осталась прежней — 220 млн руб., аналогичная той, что была заявлена при предыдущей попытке продажи в 2023-2024 годах.

Данное здание на Екатерининской, 176, известно в Перми как долгострой. Изначально строительство началось в 2016 году компанией «Горстрой» в качестве жилого дома, напоминает «Коммерсантъ-Прикамье». Однако школа №6, расположенная по соседству, через суд добилась признания незаконным разрешения на строительство. В 2018 году администрация Перми приняла решение о сносе самовольной постройки, но суд сохранил недостроенный объект. После этого «Горстрой» решил перепрофилировать его в детский развивающий центр, получив разрешение на завершение строительства в 2021 году. В 2023 году объект с участком уже выставлялся на продажу за 220 млн руб., а летом 2024 года владельцем участка под недостроем стало частное лицо, и объявление о продаже было снято.

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