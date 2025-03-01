Более 1600 га земли в Прикамье поражены возбудителем опасного заболевания картофеля В регионе обновлены границы карантинных фитосанитарных зон Поделиться Твитнуть

Управлением Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю 27 марта внесены изменения в приказ по установлению карантинных фитосанитарных зон по золотистой картофельной нематоде на площади более 1600 га на территории Пермского края.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, карантин направлен на своевременную локализацию очагов и исключение распространения опасного заболевания картофеля. Ознакомиться с приказом, границами установленных карантинных фитосанитарных зон, программой локализации очагов карантинного объекта и ликвидации популяции золотистой картофельной нематоды, запретами, ограничениями и перечнем мероприятий можно на сайте управления.

Специалисты напомнили, нематода — микроскопический червь, который паразитирует на корнях растений семейства пасленовых, таких как картофель, томаты и баклажаны.

Золотистая картофельная нематода — вид круглых червей, вызывающий серьёзное карантинное заболевание растений.

Хотя нематода не опасна для здоровья человека, она наносит значительный ущерб картофельным посадкам. Симптомы заражения включают уменьшение количества стеблей у пораженных кустов, замедленный рост, отставание в развитии и скудное цветение. Начиная с июня, наблюдается увядание нижних листьев, которые бледнеют и постепенно засыхают, что приводит к резкому снижению урожайности картофеля. Потери урожая в среднем составляют около 30%, но в некоторых случаях могут достигать 90%.

В обнаруженных очагах заражения применяются строгие карантинные меры: запрещается использовать картофель, выращенный в заражённой зоне, для посадки. Также запрещено выращивание картофеля до полного уничтожения возбудителя в почве.

Картофель, выращенный в карантинной зоне, может использоваться в пищу, но его вывоз за пределы этой зоны разрешён только после лабораторного подтверждения его безопасности и при наличии карантинного сертификата в электронном виде.

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