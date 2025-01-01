В Пермском крае два студента колледжа пытались поджечь вышку сотовой связи Диверсию им предложил совершить неизвестный за деньги Поделиться Твитнуть

фото предоставлено прокуратурой Пермского края

В Чернушке двое молодых людей, 18 и 17 лет, оба жители Пермского края, в поисках подработки откликнулись на предложение неизвестного им лица совершить поджог вышки сотовой связи (Трактовый переулок, 1/б). Согласно информации источника сайта «В курсе.ру», задуманное преступление не было доведено до конца.

Источник сообщает, что на металлическом шкафу, расположенном на территории станции, были обнаружены следы воздействия огня. Внутреннее оборудование вышки осталось неповрежденным.

По словам информатора, функционирование базовой станции не было нарушено, она продолжает работать в обычном режиме.

Задержанные рассказали, что получили от анонима координаты вышки и подробные инструкции по изготовлению горючей смеси.

Процесс поджога станции молодые люди снимали на камеру телефона, чтобы подтвердить выполнение задания. Однако приготовленная жидкость не воспламенилась должным образом.

Юноши также сообщили, что обещанное денежное вознаграждение так и не было перечислено на их счета.

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