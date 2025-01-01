Минувшей ночью часть Березников осталась без электричества Электроснабжение восстановили к утру Поделиться Твитнуть

Березники

Игорь Катаев

Вечером 29 марта, по сообщениям жителей Березников в социальных сетях, целый район города остался без электричества. Жители также сообщали об отсутствии отопления в некоторых домах.Telegram-канал «Слуховой анализатор» сообщал об отсутствии электричества в домах и магазинах, расположенных в квадрате улиц Юбилейная (от ул. Свердлова до ул. Мира), Мира (до ул. Пятилетки) и Пятилетки (до ул. Свердлова). Также сообщалось об отключении света в районе «Околицы» и на участке дороги от ул. Свердлова в направлении ДК Металлургов.

Диспетчерская служба «Пермэнерго» информировала о проведении ремонтных работ.

В диспетчерской «ОРЭС Прикамья» в Березниках журналисту Properm.ru сообщили, что причиной отключения стал вышедший из строя кабель.

По информации регионального управления МЧС, полученной порталом, к 9 часам утра воскресенья, 30 марта, электроснабжение в Березниках восстановлено.

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