«Парма» в домашнем матче победила «Самару» Пермская команда обновила рекорд сезона Лиги ВТБ по перехватам Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Матч баскетбольного клуба «Парма» против «Самары» в УДС «Молот» завершился полной победой пермяков — 105:69.

Победа сложилась ещё в первой половине игры: на большой перерыв игроки ушли со счётом 63:37 в пользу «Пармы». Окончательный счёт составил разгромные 105:69. Пермская команда обновила рекорд сезона Лиги ВТБ по перехватам — 21.

Лидером игры стал Гарретт Нэвелс: он набрал 28 очков, совершил семь перехватов, собрал четыре подбора, отдал три передачи и установил личный рекорд в Единой лиге ВТБ — 39 баллов КПИ. Также отличились Самсон Руженцев — 15 очков + четыре подбора + три передачи; Григорий Тучков — 12 очков и Стэнли Уиттакер — 10 очков + пять подборов + девять передач.

После матча состоялась автограф-сессия Стэнли Уиттакера.









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