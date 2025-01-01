Аферисты шантажируют владельцев домашних животных Новый закон против телефонных мошенников вступит в действие в апреле Поделиться Твитнуть

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Мошенники начали обзванивать владельцев домашних животных и вымогать у них деньги, угрожая изъятием питомцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

Мошенники представляются сотрудниками «жилищной инспекции» и выясняют, сколько питомцев в квартире, а после вымогают у владельцев животных деньги, угрожая изъять животных, которые якобы «превышают лимит».

Число «разрешённых» животных аферисты придумывают наугад, ссылаясь на несуществующие «новые законы».

Lenta.ru приводит комментарий руководителя центра цифровой экспертизы Роскачества Сергея Кузьменко, который напоминает, что если во время телефонного звонка человек представляется сотрудником государственной организации и требует деньги за содержание питомцев, не нужно сомневаться в том, что звонит мошенник. В этом случае рекомендуется немедленно сбросить звонок и обратиться в полицию, поскольку никаких специальных сборов за содержание домашних животных «сверх нормы» не существует.

В апреле вступит в действие новый закон против телефонных мошенников, который должен облегчить правоохранительным органам борьбу против этого бича современности. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на спикера Госдумы Вячеслава Володина. Одной из мер безопасности станет ограничение количества сим-карт, зарегистрированных на одного пользователя.

«Теперь на гражданина России может быть зарегистрировано не более 20 сим-карт. Также на «Госуслугах» появится возможность проверить число оформленных на себя сим-карт», — приводит агентство слова председателя Госдумы.

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