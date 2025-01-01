Конструктор ракетных двигателей Михаил Соколовский отмечает 90-летие Почётный гражданин Перми и Пермской области продолжает заниматься наукой Поделиться Твитнуть

Фото: тг-канал Дмитрия Махонина

Михаилу Ивановичу Соколовскому — выдающемуся конструктору ракетных двигателей, члену-корреспонденту РАН, почётному гражданину Перми и Пермской области — сегодня, 29 марта, исполняется 90 лет.

Михаил Соколовский родом из Ленинграда. С детства хотел быть инженером, окончил легендарный Военмех по специальности «ракетное машиностроение» и по распределению отправился в Пермь, в специальное конструкторское бюро №172 — будущее НПО «Искра». С этим предприятием связана вся жизнь инженера и учёного. Здесь он прошёл путь от молодого специалиста до руководителя Федерального научно-производственного центра — генерального конструктора и директора. Михаил Иванович возглавил НПО «Искра» в 1994 году и руководил им вплоть до 2020 года.

Будучи молодым специалистом, Михаил Соколовский принимал участие в разработке двигателей для ракеты РТ-2, которая многие годы была основной ядерного щита России — именно эта ракета стоит у проходных НПО «Искра».

Среди разработок, в которых принимал участие Соколовский, — двигатели второй и третьей ступеней для РТ-23, используемых в легендарных боевых железнодорожных ракетных комплексах — уникальном оружии, разработанном в Перми; двигатели второй и третьей ступеней Р-39 — основы ракетного комплекса «Тайфун»; стартово-разгонные ступени крылатой ракеты «Гранит»; российско-индийская ракета Brahmos.

Сейчас Михаил Иванович является профессором и заведующим кафедрой ракетно-космической техники и энергетических систем ПНИПУ, продолжает заниматься наукой, читать лекции, встречаться с молодёжью.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своём телеграм-канале пожелал легендарному конструктору здоровья и новых побед.

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