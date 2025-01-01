В Перми продолжается аномально тёплая весна На сегодня прогнозируется приближение к суточному температурному рекорду Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

По данным сервиса «Опасные природные явления Пермского края», 28 марта в южной части Пермского максимальная температура воздуха достигла +13,2 градуса. Отметка была зафиксирована в Чернушке.

На нескольких метеостанциях в регионе были зафиксированы отметки в +10...+12, в том числе в Перми +11,1. Это самые высокие максимумы с начала весны.

На севере края из-за облачности было прохладнее.

В ближайшие два дня температура будет повышаться и превысит отметку +10 уже и на севере края.

В Перми сегодня, 29 марта, есть вероятность достижения отметки +12 градусов, что близко к суточному рекорду тепла +12,1 градуса, установленному в 1951 году.

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