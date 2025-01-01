На следующей неделе простятся с четырьмя военнослужащими из Пермского края Об их гибели стало известно 28 марта Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

В зоне специальной военной операции в Украине, ДНР и ЛНР погибли ещё четыре жителя Пермского края. Об этом сообщили администрации трёх муниципалитетов 28 марта и выразили соболезнования родным и близким военнослужащих.

В понедельник, 31 марта, в Верещагинском округе пройдут похороны двух бойцов — Андрея Пьянкова (1985 г.р.) из Верещагино и Георгия Вештемова (2004 г.р.) из с. Вознесенское.

Сержант, начальник расчёта (беспилотных летательных аппаратов коптерного типа) танкового батальона Андрей Пьянков после окончания местной школы и службы в армии отучился на помощника машиниста электровоза. Работал на железной дороге, позже — в строительной отрасли в Сочи. Погиб 14 марта. У него остались родители, сын и дочь. Прощание состоится в 11.00 во Дворце досуга, в 11.30 — траурный митинг.

Рядовой, гранатомётчик отделения (захвата) взвода (штурмовой) роты Георгий Вештемов родился в Перми, позже вместе с родителями переехал в Вознесенское. Контракт подписал в августе 2024 года. У него остались мама и сестра. Церемония прощания пройдёт в Вознесенском отделе досуга и творчества в 13.30, траурный митинг начнётся в 14.00.

В этот же день в Юрлинском округе простятся с Сергеем Кониным 1978 г.р. Обстоятельства его гибели не уточняются. Прощание будет организовано в Юрлинском культурно-досуговом центре с 12.00, траурный митинг начнётся в 12.30.

Также стало известно о гибели жителя Очёра Алексея Щапова. Он родился 5 марта 1986 года в многодетной семье, рано остался без отца. После школы получил в Очёрском колледже специальность электрогазосварщика. Пройдя службу в армии, работал в ОРЭС-Прикамье электромонтёром.

При объявлении частичной мобилизации был призван на военную службу. Погиб 26 августа 2024 года. Прощание с ним состоится в среду, 2 апреля, в Михайло-Архангельской церкви, отпевание начнётся в 11.00, гражданская панихида — в 12.00.

Ранее сообщалось, что на СВО погиб 44-летний военнослужащий из Прикамья Александр Ершов. Он погиб в январе 2025 года.

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