В Перми автобус протаранил пять автомобилей и световую опору Водителю стало плохо за рулём Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Дзержинском районе Перми автобус совершил наезд на пять автомобилей и снёс световую опору. Как рассказали в пресс-службе полиции Прикамья, ДТП произошло вечером 28 марта, в 19:12. В соцсетях появилась информация, что из-за аварии в домах на ул. Докучаева пропало электричество.

«По ул. Докучаева двигался автобус, водитель которого в районе дома № 42а допустил наезд на пять машин и световую опору. В результате ДТП пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.

Сообщается, что водителю стало плохо во время управления транспортом. По предварительной информации, ухудшение самочувствия связано с сердцем. На месте работают сотрудники ГАИ, мужчине оказывают медицинскую помощь.

Районная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств и причин происшествия. Если будут выявлены нарушения закона, надзорный орган примет решение о мерах реагирования.

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