На Гайве в Перми в ДТП пострадали две девочки Обе госпитализированы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В м/р Гайва в Перми 28 марта произошло ДТП, в котором пострадали две девочки. Информация об этом появилась в соцсетях. Очевидцы сообщили, что на место прибыли пожарные и реанимация.

В полиции «Новому компаньону» подтвердили информацию. По предварительным данным, авария произошла около 16:40 рядом с домом по ул. Писарева, 10а. Автомобиль совершил наезд на девочек, за рулём в этот момент находилась женщина.

«По ул. Вильямса в направлении ул. Карбышева двигался автомобиль "Лада Калина" под управлением женщины 1961 г.р., которая допустила наезд на двух пешеходов 2014 и 2015 г.р. Обстоятельства ДТП и травмы выясняются. В настоящий момент на месте работают сотрудники Госавтоинспекции», — рассказали в ведомстве.

В Министерстве здравоохранения Пермского края рассказали, что два пострадавших в результате происшествия ребёнка направлены на обследование в больницу. Их состояние нетяжёлое.

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