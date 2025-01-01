Подписка на «Новый компаньон»

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«Кто владеет информацией, тот владеет миром» Майер Амшель Ротшильд, немецкий банкир

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«Новый компаньон» сегодня:

влиятельное, авторитетное и объективное издание, которое уже 20 лет доставляет своим читателям всю необходимую информацию о деловой, политической и культурной жизни Перми и Пермского края;

объективная аналитика с комментариями ведущих отраслевых экспертов и игроков рынка;

актуальные интервью с бизнесменами, политиками, общественными и культурными деятелями местного, федерального и мирового уровня;

профессиональные рецензии и обзоры главных культурных событий и премьер недели.

«Новый компаньон» выходит по вторникам, один раз в две недели, в удобном для чтения бизнес-формате А3. Оформить подписку и получить доступ к самым важным деловым новостям региона вы можете с любого месяца.

Для оформления подписки обратитесь к нашему менеджеру: тел. (342) 206-40-23, e-mail: ltv@newsko.ru

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