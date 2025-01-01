Два жителя Перми за деньги фиктивно зарегистрировали 54 мигранта Уголовное дело направлено в суд Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Два жителя Перми за денежное вознаграждение осуществили фиктивную постановку на учёт 54 мигрантов по месту пребывания. Один из них, тоже за деньги, заключил с иностранным гражданином фиктивный трудовой договор, чтобы продлить ему срок временного пребывания в России. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Обвиняемые являются уроженцами иностранного государства, получившими гражданство РФ. По версии следствия, с 10 января 2023 года по 13 февраля 2024 года по предварительному сговору, с целью незаконного обогащения они фиктивно ставили на учёт по месту пребывания мигрантов в трёх жилых помещениях, которые фактически там не проживали.

В отношении мужчин СУ СК России по Пермскому краю возбудило уголовное дело. В ходе расследования на имущество и денежные средства фигурантов в сумме не менее 4,5 млн руб. наложен арест.

Мужчинам инкриминируют совершение трёх преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ), и одного преступления по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). В данный момент расследование завершено, прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Свердловский районный суд Перми для рассмотрения по существу.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант» полицейские Пермского края проверили более 4 тыс. объектов торговли, промышленности, транспорта и жилого сектора. За нарушения в сфере режима пребывания иностранных граждан на территории РФ и правил осуществления трудовой деятельности было составлено 755 административных протоколов, возбуждено шесть уголовных дел. В числе нарушений были выявлены факты заключения фиктивных трудовых договоров.





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