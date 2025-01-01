Активисты «Единой России» посетили объекты народной программы Представители партии контролируют строительные и ремонтные работы, которые начались по наказам избирателей в рамках народной программы «Единой России» Поделиться Твитнуть

«Партдесант» Кизеловского муниципального округа под руководством секретаря местного отделения партии, главы территории Андрея Родыгина провёл мониторинг капремонта МБУ ДО «Детская музыкальная школа» и МБУ «Дворец культуры» в Кизеле.

Приведение объектов культуры в нормативное состояние стало возможным благодаря региональному проекту «Комфортный край», инициированному губернатором Пермского края, секретарём реготделения партии Дмитрием Махониным.

Активисты «Единой России» Очёрского муниципального округа вышли с контрольными мероприятиями «партдесанта» на строительную площадку нового детского сада на 120 мест в Очёре. Строительство ведётся в рамках госпрограммы «Образование и молодёжная политика». Все мероприятия осуществляются согласно установленному графику и в строгом соответствии с техническим заданием.

Рабочую группу «партийного десанта» возглавил секретарь местного отделения партии, глава округа Алексей Солодников.

Актив местного отделения «Единой России» Губахинского муниципального округа, депутатский корпус местной думы, представители администрации в рамках «партдесанта» выехали на социально значимые объекты п. Углеуральский, на которых ведутся масштабные капитальные ремонты.

Первым посетили Дом культуры «Северный», где в настоящее время начались работы по преображению входной группы и ремонту кровли здания. Подрядчик уже заступил на объект и производит демонтаж старого воздуховода здания, затем приступит к ремонту кровли. После этого здесь будет демонтирована старая облицовка фасада, центральной лестницы, сделана обработка специальными антиплесневыми и антигрибковыми составами, утепление и обшивка, возведена новая лестница с поручнями и оборудованы пандусы.

В рамках выезда народные избранники лично пообщались с представителем подрядной организации и задали интересующие вопросы. Подрядчик заверил, что при выполнении ремонтных работ будет сохранено 97% лепнины, которая сейчас является визитной карточкой здания, а также будет отреставрирован и сохранён мрамор. Окончание работ по фасаду намечено на ноябрь 2025 года.

После ДК «Северного» депутаты посетили с контрольным мероприятием школу № 15, где ремонтные работы начались ещё в прошлом году. На сегодня здесь отремонтированы и обшиты с использованием современных материалов фасад, торцевая и внутренняя часть здания. Работы по обшивке фасада продолжаются. Капитально отремонтировано 50% кровли здания, сейчас подрядчик занимается расчисткой и подготовкой к работам второй части. Заменены все деревянные окна на пластиковые. Ведутся работы по полной замене системы отопления школы с установкой новых радиаторов. Ранее на первом этаже в кабинетах и коридорах были вскрыты все полы, убраны старые трубы системы отопления, сделана новая стяжка полов. Кардинально преобразился и первый этаж здания на входе, здесь уже нет старой громоздкой раздевалки с железными решётками, стало светлее и уютнее.

В рамках визита депутаты пообщались с педагогами школы и представителями подрядчика, узнали о ходе выполнения работ, качестве и соблюдении сроков. Завершение капитального ремонта 15-й школы в Углеуральском запланировано на 15 августа 2025 года.

Участие в «партийном десанте» приняли председатель думы Константин Поролло, глава округа Николай Лазейкин, депутаты Ольга Еске, Светлана Буторина, член Палаты молодых законодателей Совета Федерации РФ Александр Кузьмин, активисты первичного отделения партии «Ул. Павлова».

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