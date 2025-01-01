В Прикамье создадут гастрономический паспорт региона Он необходим для участия в проекте «ПроЕДУ по России!» Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство по туризму Пермского края

Агентство стратегических инициатив РФ реализует программу «ПроЕДУ по России!», к которой присоединился и Пермский край. Основная цель проекта — развитие в регионах страны гастрономической индустрии, сообщает региональное министерство по туризму.

В целом в программе участвуют 60 субъектов РФ. До 15 апреля текущего года они должны разработать гастрономический паспорт региона, представить свои идеи гастрономического бренда и направить заявку. По итогам оценки всех предложений будет выбрано 10 пилотных территорий.

В результате у регионов появятся детально проработанные дорожные карты, включающие в себя формирование культурно-гастрономического кода региона и мероприятия по усилению его привлекательности, выявление и продвижение регионального продукта, расширение присутствия локальных специалитетов на рынке. Планируется также, что за счёт развития гастрономической индустрии и повышения интереса к локальной кухне вырастет и средний чек.

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