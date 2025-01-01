Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» проконсультировал клиентов по долгам за тепло Поделиться Твитнуть

Фото: Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс»

В офисе продаж и обслуживания клиентов (ОПиОК) Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» состоялся День клиента. Посетители получили личные консультации представителя руководства филиала — директора по работе с дебиторской задолженностью Екатерины Бикаевой.

Мероприятие прошло в преддверии завершения отопительного сезона, что определило основную тематику обращений. Значительная часть вопросов, интересовавших клиентов, касалась задолженностей за тепло и горячую воду, а также способов их погашения.

Сразу несколько посетителей офиса уточнили, что необходимо предпринять после получения судебного приказа о взыскании задолженности за тепло и горячую воду. Клиентам рассказали о необходимости оплаты пени и госпошлины и предоставили реквизиты для её оплаты.

Клиентам также напомнили о других негативных последствиях неоплаты тепла и горячей воды.

«Завершается отопительный сезон, и мы призываем всех наших клиентов оплатить текущие квитанции и убедиться в отсутствии задолженности за поставленные ресурсы. При наличии долга необходимо предпринять все меры к его погашению. В противном случае теплоэнергетики могут обратиться в суд, после чего будут применены меры принудительного взыскания, включая аресты счетов, движимого и недвижимого имущества, ограничение права на выезд», — подчеркнула Екатерина Бикаева.

Компания «ЭнергосбыТ Плюс» регулярно проводит Дни клиента во всех офисах продаж и обслуживания не только в Перми, но и в Березниках, Чайковском, Краснокамске и Лысьве. Это позволяет руководству филиала получать обратную связь напрямую от клиентов и оперативно предоставлять ответы на возникающие вопросы.

В Пермском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» клиентам также напомнили, что на сайте филиала доступен сервис по подписке на электронные квитанции за тепло и горячую воду. Это простой и удобный способ получения платёжных документов, который позволяет избежать их утери, порчи, а также позволяет оплачивать услуги в любом удобном месте и внести вклад в сохранение природы.

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