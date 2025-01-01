Руководитель PR-службы ПЦБК покинула должность Светлана Заболотских будет занята в новом проекте Поделиться Твитнуть

Андрей Чунтомов

PR-директор Пермской ЦБК покинула должность. Её последним рабочим днём на этом посту стал четверг, 27 марта. Первым об этом сообщил «Коммерсант-Прикамье».

В разговоре с «Новым компаньоном» Светлана Заболотских подтвердила свой уход. Она сообщила, что примет участие в новом проекте, подробности которого пока не раскрываются.

Светлана Заболотских возглавляла редакцию телеканала ВЕТТА, работала заместителем директора по развитию пермского филиала Высшей школы экономики. С 2018 года руководила PR-службой ПЦБК.

ПЦБК входит в десятку крупнейших производителей тарного картона и гофроупаковки в России. В 2024 году предприятие выпустило 331 тыс. т тарных картонов, а также нарастила объёмы производства гофропродукции — до 277,5 млн кв. м. Выручка компании составила 22 млрд руб., а объём налоговых отчислений в бюджеты разных уровней превысил 3,9 млрд руб. На предприятии трудятся более 2600 человек.

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