Открыт приём работ на пермский кинофестиваль «Медвежонок» Количество конкурсных номинаций увеличилось Поделиться Твитнуть

Международный фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок-2025» открыл приём заявок на участие в конкурсной и внеконкурсной программах. Заявки можно присылать до 11 апреля.

Конкурсная программа «Медвежонка» в этом году расширена. Сейчас среди номинаций фестиваля — «Большое кино», «Большой мультфильм», «Почти взрослые», «Мультсериалы» и «Сериалы». К участию в конкурсе приглашаются фильмы, премьера которых в России состоялась между 1 июня 2024 года и 30 мая 2025 года, а также готовые фильмы, премьеры которых в России ещё не было.

Кроме того, пройдёт конкурс идей — питчинг «Почти готово».

Для участия в конкурсе «Большое кино» приглашаются российские и зарубежные полнометражные фильмы с рейтингом 0+ или 6+; для участия в конкурсе «Большой мультфильм» — российские и зарубежные полнометражные анимационные фильмы с таким же рейтингом.

Для участия в конкурсе «Почти взрослые» приглашаются российские и зарубежные полнометражные фильмы о взрослении, рассчитанные на подростковую аудиторию — с рейтингом 12+ или 16+; для участия в конкурсе «Мультсериалы» — российские анимационные сериалы с рейтингом 0+ или 6+; для участия в конкурсе «Сериалы» — российские детские и семейные сериалы с рейтингом 6+ или 12+.

Работы, участвующие в конкурсе, будут оценены зрительским голосованием и двумя жюри — детским и взрослым.

В питчинг-конкурсе «Почти готово» будут участвовать российские проекты в любой из конкурсных категорий, которые не будут полностью готовы к началу фестиваля. Важно, чтобы проекты смогли презентовать представители креативной команды — режиссёр, сценарист, актёры и т.д.

Зарубежные игровые фильмы, полнометражные мультфильмы и сериалы будут демонстрироваться вне конкурса, но могут претендовать на приз зрительских симпатий в категории «Лучший зарубежный проект».

Фестиваль «Медвежонок» в третий раз пройдёт в Перми с 30 мая по 1 июня 2025 года. В этом году пермский фестиваль детского, семейного кино и анимации впервые работает в качестве международного.

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