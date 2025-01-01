Прокуратура Прикамья начала проверку после обрушения потолка на ребёнка в жилом доме Мать пострадавшего обратилась к Бастрыкину Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Кизеловская прокуратура организовала проверку соблюдения жилищного законодательства после информации о частичном обрушении штукатурного слоя потолка в жилом доме на ребёнка. По информации пресс-службы прокуратуры Прикамья, инцидент произошёл в аварийном доме по ул. Юбилейной, 7.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям должностных лиц управляющей организации по содержанию общего имущества в многоквартирном доме. Также будет проверена организация работы муниципалитета по расселению аварийного жилищного фонда», — рассказали в надзорном органе.

О происшествии стало известно 27 марта. Мать пострадавшего ребёнка обратилась к главе СКР Александру Бастрыкину. Она рассказала, что дом был признан аварийным в 2022 году, здание находится в непригодном состоянии: целостность кровли нарушена, в стенах пошли трещины, помещения систематически затапливает. Но, несмотря на жалобы жильцов, власти намерены расселить дом только в 2028 году.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.