В суд направлено уголовное дело о смертельном ДТП в Очёрском округе Прикамья В момент аварии водитель был пьян Поделиться Твитнуть

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Заместитель прокурора Пермского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу против водителя из Прикамья. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ, а именно, нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека по неосторожности, совершённое в состоянии алкогольного опьянения.

Предварительное следствие выяснило, что в августе 2024 года водитель автомобиля «Опель Пи-Джей Астра», будучи в нетрезвом виде, ехал с пассажиром по трассе Кострома–Шарья–Киров–Пермь. В Очёрском городском округе он совершил столкновение с двигавшимся впереди седельным тягачом «Вольво Ф12» с полуприцепом, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем.

Пассажир «Опель Пи-Джей Астра» получил травмы, несовместимые с жизнью, он умер на месте аварии.

За подобное правонарушение уголовное законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет, а также лишение права заниматься определёнными видами деятельности на срок до трёх лет.

Уголовное дело передается в Очёрский городской суд Пермского края для рассмотрения по существу.

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