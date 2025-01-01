В Перми заработал первый совместный распределительный центр двух торговых сетей Общая площадь центра составляет 54 тысячи квадратных метров Поделиться Твитнуть

Как сообщили в пресс-службе X5 Group, компания запустила в Перми первый объединённый распределительный центр, предназначенный для обслуживания двух розничных сетей — «Чижик» и «Пятёрочка».

Этот логистический комплекс будет обеспечивать поставки в более чем тысячу магазинов, находящихся в Пермском крае и Удмуртии.

Общая площадь центра составляет 54 тыс. кв. м. Он разделён на зоны для хранения различных категорий товаров, включая бакалею, фрукты и овощи, замороженные и охлаждённые продукты, а также алкогольную продукцию. Ежедневная мощность обработки грузов достигает 750 тонн.

Центр располагает более чем 42 тыс. паллетомест и способен вместить ассортимент, насчитывающий свыше 4,5 тыс. наименований.

Для увеличения эффективности работы в объединенном распредцентре планируется внедрение роботизированных систем для автоматизации складских задач.

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