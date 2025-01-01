Индекс промпроизводства в Пермском крае начал снижаться Об этом сообщает Пермьстат Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Индекс промышленного производства в Пермском крае в январе-феврале 2025 года по сравнению с январем-февралём 2024 года составил 99,8%; в феврале 2025 года по сравнению с февралём 2024 года — 97,5%, а по сравнению с январём 2025-го — 94,4%. Об этом сообщает Пермьстат.

В добыче полезных ископаемых индекс промышленного производства в январе-феврале 2025 года по сравнению с январём-февралём 2024 года сложился на уровне 96,6%; в феврале 2025 года по сравнению с февралём 2024-го — достиг отметки 94,4%, а по сравнению с январём 2025-го — 90,5%.

В обрабатывающих производствах зафиксированы ИПП 102,7, 100 и 96,7% соответственно.

В обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха — 98,3, 97,5 и 97,2%.

В водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — 86,9, 86,8 и 109,7%.

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