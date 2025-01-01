В России утверждены новые меры по борьбе с телефонными мошенниками Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, направленный на борьбу с телефонным мошенничеством. Информация об этом появилась на сайте нижней палаты.

Проект закона включает свыше 30 обеспечивающих безопасность мер. В частности, предлагается создать государственную систему противодействия киберпреступлениям, запретить госорганам, банкам и крупным цифровым платформам (более 500 тыс. пользователей в день) использовать зарубежные мессенджеры для контакта с клиентами. Помимо этого, предложено ввести обязательную маркировку вызовов с отображением наименования организации, 48-часовую блокировку выдачи наличных в банкоматах при подозрении на мошеннические операции.

Ещё может появиться возможность для граждан устанавливать через операторов связи запрет на международные звонки и спам, ограничение передачи SIM-карт третьим лицам (за исключением близких родственников), введение на «Госуслугах» функции самозапрета на дистанционное оформление SIM-карт и использование биометрии при оформлении микрозаймов.

Теперь проект закона направят в Совет Федерации, а после на подписание президенту. Большинство положений законопроекта смогут вступить в силу с 1 июня.





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