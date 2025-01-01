На участках под частными домами у пермского цирка утверждены границы зоны КРТ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевое министерство имущества опубликовало приказ о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Перми. С соответствующим приказом на сайте ведомства ознакомился «Новый компаньон».

Так, изменения касаются проекта реновации 3,2 га земли, расположенных за пермским цирком. На карте градостроительного зонирования будут установлены границы комплексного развития в отношении территории, ограниченной улицами Фрезеровщиков и 1-й Разгуляйской. Речь идёт о кварталах возле дома «Опера», а также ЖК «Красная горка».





По данным «Коммерсантъ-Прикамье», в границы КРТ войдут 27 участков. В их числе территории под частными домами по ул. Фрезеровщиков, 106, ул. Красновишерской, 63, 67, 69, 71, ул. Краснокамской, 26, под стоянкой по ул. Фрезеровщиков, 63, под дорогой по ул. Фрезеровщиков.





Впервые о планах реновации территории за цирком начали говорить летом 2022 года. Несколько застройщиков заинтересовались развитием этих земель.

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