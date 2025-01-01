В 2024 году по проекту «Комфортный край» в Прикамье завершено более 700 мероприятий Общий объём финансирования составил порядка 2 млрд рублей Поделиться Твитнуть

В прошлом году в Пермском крае по региональному проекту «Комфортный край» было завершено свыше 700 мероприятий в 42 муниципалитетах на сумму около 2 млрд рублей. Эти данные были представлены на заседании правительства Прикамья.

Замминистра территориального развития Иван Корякин сообщил, что с прошлого год проект был дополнен направлениями «Школьная остановка» и «Качественное водоснабжение». Направление «Наша улица» расширилось — по нему в 31 муниципалитете установили 230 контейнерных площадок для накопления ТКО. В Культурную реновацию» включили ремонт детских школ искусств — за год отремонтировали 10 объектов.

«Также в прошлом году мы приступили к проектированию и строительству домов культуры, начали подготовительные работы по ледовым объектам», — сообщил Иван Корякин.

По направлению «Культурная реновация» в 2024 году отремонтировано 65 домов культуры в 34 муниципалитетах. Больше всего — четыре — в Кунгурском округе. В Бардымском округе отремонтированы три ДК. Докладчик отметил также Оханский и Кишертский округа, где работы были проведены с опережением: запланированные на 2025 год ремонты в сёлах Пономари и Спасо-Барда завершены в прошлом году.

Иван Корякин добавил, что в 2025 году будут отремонтированы 11 детских школ искусств и будет построен новый корпус школы искусств в селе Лобаново в Пермском округе.

По направлению «Новый клуб» планируется строительство девяти домов культуры там, где их ранее не было. Возведение трёх уже началось: в посёлке Кормовище Лысьвенского округа на 50 мест, селе Сараши Бардымского округа на 100 мест и селе Усть-Качка Пермского округа на 200 мест. При этом ДК в Кормовище планируется открыть уже в июне текущего года. Объём краевой поддержки составляет 403 млн руб.

На благоустройство школьных дворов по одноимённому направлению из регионального бюджета в 2024 году было направлено 762 млн руб. На эту средства благоустроили территории 33 городских и 65 сельских школ. В 2025 году предоставлена субсидия в размере 593 млн руб. на проведение 90 мероприятий по благоустройству школьных дворов.

Впервые в прошлом году по направлению «Школьная остановка» были установлены новые павильоны по маршрутам следования школьных автобусов. При этом в Бардымском, Кунгурском и Ординском районах в прошлом году появились 15 остановок, стоявших в плане на 2025 год. В целом за 2-24-2025 годы в Прикамье будет обновлено более 240 остановочных павильонов.

По направлению «Наша улица» в 2025-2026 годах в регионе появится почти 2000 новых контейнерных площадок — 1243 с участием краевого финансирования и 756 за счёт собственных средств муниципалитетов.

Также в 2024 году было реализовано 86 мероприятий, 75 из которых — в сельской местности, по проекту «Качественное водоснабжение». Обустроено 115 объектов водоснабжения. При этом в Красновишерском, Суксунском и Соликамском округах в 2024 году появилось по четыре объекта водоснабжения, запланированных на 2025 год.

Крытые ледовые катки в Добрянке, Чусовом, Кунгуре и Чернушке планируется возвести по направлению «Строительство ледовых объектов». В 2025 году на эти цели будет направлено более 1 млрд руб. В Чернушке строительство ледовой арены уже началось: подрядчик ведёт подготовительные работы.







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