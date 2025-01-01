Почти половина пермяков отказывались от работы после успешного собеседования Наиболее склонны отклонять предложения респонденты в возрасте от 35 до 44 лет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Соискатели чаще всего отказываются от предложений о работе из-за низкой зарплаты, несоответствия обещаний реальности и наличия более выгодных альтернатив. В опросе, проведенном сервисом SuperJob, участвовали представители экономически активного населения города.

Выяснилось, что 49% жителей Перми хотя бы раз в жизни отказывались от трудоустройства, даже если успешно прошли собеседование. Наиболее склонны отклонять предложения респонденты в возрасте от 35 до 44 лет (64%), а также те, чей доход составляет от 50 до 100 тысяч рублей (61%).





Каковы же основные причины отказов от джоб-офферов? 21% респондентов, когда-либо отклонявших предложения о работе, указали на низкий уровень заработной платы как главную причину. 19% заявили, что обещания работодателя не соответствовали действительности. 15% сообщили о получении более привлекательных предложений от других компаний. 11% участников опроса отметили неудобные условия труда и график работы, а 9% указали на сложности в общении с руководством.

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