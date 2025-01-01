Энергетики продолжают повышать надёжность электроснабжения пригородов Перми Один из проектов реализован в деревне Мокино Поделиться Твитнуть

Фото: Пермский филиал «Россети Урал»

Пермский филиал «Россети Урал» продолжает реализацию программы, цель которой — повысить качество и надёжность электроснабжения населённых пунктов близ Перми. В комплекс мероприятий входят установка новых трансформаторных подстанций и увеличение мощности действующих, замена проводов, прокладка дополнительных линий электропередачи. Также для активно развивающихся территорий актуальна оптимизация схем электроснабжения.

В качестве примера успешно реализованного примера пермские энергетики приводят деревню Мокино в Пермском округе. Чтобы оптимизировать распределение нагрузок по сети и повысить параметры качества электроэнергии, поступающей жителям населённого пункта, на 15 новых железобетонных опорах была построена воздушная линия электропередачи 10 кВ длиной около 650 м

Также специалисты пермского филиала «Россети Урал» смонтировали линейный разъединитель вертикальной установки 10 кВ и интеллектуальный цифровой управляемый разъединитель РИЦ 10 кВ, который с помощью GSM-модемов автоматизированного привода контролирует состояние оборудования и дистанционно передаёт диспетчеру данные о режиме работы аппарата и любых вмещательствах.

Надёжность электроснабжения позволяет повысить секционирование в распределительных сетях. В случае нарушения на линии электропередач повреждённый участок быстро выделяется, при этом питание потребителей, присоединённых до секционирующего пункта, сохраняется. Как подчёркивают в компании, это минимизирует количество обесточенных потребителей и ускоряет процесс поиска места возникновения технологического нарушения.





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