Льготу по земельному налогу в Пермском крае расширят на детей из многодетных семей Пока мерой поддержки могут воспользоваться только родители Поделиться Твитнуть

Льготой по земельному налогу на участки в Пермском крае смогут воспользоваться дети из многодетных семей. Для этого краевое минэконоразвития разработало параметры нормативных актов, чтобы ввести данную меру поддержки во всех муниципалитетах. Об этом на Совете глав муниципальных образований 26 марта сообщила Татьяна Чуксина.

Она отметила, что льгота в регионе пользуется большим спросом, только в 2023 году её получателями стали более 47 тыс. человек. В целом в Прикамье проживает более 38 тыс. многодетных семей. Однако в данный момент на детей льгота не распространяется, воспользоваться ей могут только родители.

Предлагаемыми параметрами предусмотрено полное освобождение детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет включительно, если они обучаются очно, от уплаты налога на один участок. Решение о введении этой меры поддержки приняли уже 20 округов, которые подготовили проекты соответствующих документов и направили их на согласование ведомство.

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