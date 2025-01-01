В Пермском крае доступен новый сервис подписки на электронные квитанции за тепло и горячую воду Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Клиенты Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» теперь могут получать квитанции за тепло и горячую воду на электронную почту. Оформить получение можно на сайте «ЭнергосбыТ Плюс». Квитанция, которая приходит на электронную почту, обладает рядом серьёзных преимуществ.

Во-первых, она защищена от внешнего воздействия, в отличие от бумажной версии, которая опускается в почтовый ящик. Электронная квитанция не намокнет, не выпадет из почтового ящика, не смешается с бумажным спамом. Кроме того, к ней не будет доступа посторонних людей, а значит, личные данные клиента всегда будут под защитой.

Во-вторых, электронная квитанция приходит на несколько дней раньше бумажной и всегда доступна со смартфона или компьютера, поэтому оплату можно провести, даже находясь в командировке, в отпуске или на даче. Это позволит избежать появления долга за тепло и горячую воду.

Важно также, что электронные квитанции позволяют сберечь природу — отказ от бумажных квитанций сохранит деревья, из которых изготавливается бумага.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо перейти по ссылке, либо найти на главной странице сайта Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» кнопку для перехода в раздел «Квитанция по e-mail». В данном разделе достаточно указать ФИО, адрес квартиры и адрес электронной почты, на которую будет приходить платёжный документ.

При необходимости на одну электронную почту можно оформить доставку квитанций по нескольким лицевым счетам.

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