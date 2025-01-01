Тренировочный ЕГЭ по математике в Прикамье сдали более 900 родителей Акция проходила в течение марта Поделиться Твитнуть

Министерство образования Пермского края

В марте 2025 года по всех муниципалитетах Пермского края проходила акция «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями», в ходе которой свыше 900 родителей выпускников написали экзамен по базовой математике.

Центральным мероприятием акции стала тренировочная сдача ЕГЭ в пермской школе «Флагман».

«Акция для родителей учеников 10-11 классов проводится ежегодно и всегда пользуется большой популярностью. Для нас всегда важно снять излишнее психологическое напряжение, связанное с подготовкой к экзаменам. От родителей и их настроя зависит уверенность ребенка», — отметила перед сдачей экзамена министр образования и науки Прикамья Раиса Кассина.

Главный внештатный педагог-психолог системы образования Пермского края Ольга Митина также дала рекомендации родителям. Она напомнила, в частности, что при сдаче любых экзаменов для ребёнка важны позитивный эмоциональный настрой и оценка близких.

«Поэтому родители должны придавать уверенность ребёнку, а не передавать тревогу и волнение. Пусть взрослые чаще говорят, что верят в ребёнка и у него все получится», — добавила Ольга Митина.

Добавим, что тренировочный экзамен для родителей полностью повторяет процедуру сдачи реального ЕГЭ. Взрослые регистрируются, сдают средства связи и личные вещи, проходят в место проведения экзамена через металлорамки по документу, удостоверяющему личность. Непосредственно экзаменационная работа состоит из аналогичных тем и заданий, которые будут писать выпускники.

Таким образом, взрослые лично наблюдают проведение инструктажа для участников ЕГЭ, проверяют соблюдение мер безопасности, работу систем видеонаблюдения, печать и обработку экзаменационных материалов.

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