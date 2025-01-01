Президент России отметил государственными наградами девять пермяков Указы были подписаны 25 марта Поделиться Твитнуть

Владимир Путин

Константин Долгановский

Девять жителей Пермского края отмечены государственными наградами. Указы о награждении были подписаны президентом РФ Владимиром Путиным 25 марта и опубликованы на сайте Кремля.

За заслуги в области социальной защиты населения и многолетнюю добросовестную работу министру труда и социального развития Пермского края Павлу Фокину присвоено почётное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации». За заслуги в области физической культуры и спорта почётное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» присвоено президенту гандбольного клуба «Пермские медведи» Алексею Никифорову.

Почётные звания получили начальник производства Чусовского металлургического завода Андрей Махнутин — «Заслуженный металлург Российской Федерации» и токарь лысьвенского завода «Привод» Пётр Черных — «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации». А также звание «Мать-героиня» присвоено Виктории Циркуновой из Пермского края.

Художник, член пермского отделения «Союза художников России» Валентин Жданов награждён медалью «За труды в культуре и искусстве» за вклад в развитие отечественной культуры и искусства. Знак отличия «За наставничество» вручат диспетчеру маневрового железнодорожной станции Чусовской Михаилу Кутявину за заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и наставническую деятельность.

Ещё два жителя награждены медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени. Наградой за заслуги в области здравоохранения отмечен заместитель главного врача регионального сосудистого центра ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница им. С. Н. Гринберга» Роман Энгаус и за трудовые успехи отмечен директор чайковского производителя металлических изделий ООО «Дина» Владимир Невакшёнов.

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