В Прикамье студентам из сёл компенсируют часть затрат на проезд в транспорте Льгота продлена думой Соликамского округа Поделиться Твитнуть

Министерство образования Пермского края

В 2025 году учащиеся Соликамского округа Пермского края смогут компенсировать половину стоимости проезда к месту учебы и обратно по муниципальным маршрутам. Соответствующее решение приняли депутаты местной думы, о чем сообщает телеграм-канал «На местах».

Право на льготу имеют ученики старших классов (10-11) и студенты-очники, проживающие в сельской местности и получающие образование в муниципальных или государственных учебных заведениях округа.

Эта программа поддержки действует в Соликамском округе с 2023 года. В первый год её реализации ею воспользовался 61 человек, а в 2024 году — 72.

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