Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми и «Демидково» врачи и филологи найдут точки взаимодействия Научная конференция будет посвящена связи слова и здоровья людей Поделиться Твитнуть

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Научно-практическая конференция «Биоэтика, русский язык и вопросы респираторной медицины в подготовке врача» состоится в Перми 27 — 28 марта 2025 года.

Событие объединит медиков и филологов: речь пойдёт о языке как медицинском факторе.

В работе конференции примут участие академики РАН Александр Чучалин и Валерий Черешнев, министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень, ректор ПГМУ Анна Благонравова, писатель и историк, президент Фонда Достоевского, вице-президент International Dostoevsky Society, вице-президент Русского ПЕН-центра профессор Игорь Волгин, идеолог «Территории счастья» — санатория «Демидково», кандидат медицинских наук Юлия Кузяева, член-корреспондент РАН профессор Виталий Мишланов, а также многие известные пермские учёные из обеих сфер — медицины и филологии.

В программе конференции много неординарных событий.

В открытой лекции «Академии наук и русский язык» академик Валерий Черешнев раскроет исторические корни рождения российской науки и борьбы русских учёных за использование русского языка при взаимодействии с иностранными учёными и при заимствовании иностранных терминов.

Во второй половине дня 27 марта в ПГНИУ в рамках конференции пройдёт круглый стол «Герои и психологические типы в произведениях Ф.М. Достоевского» с участием Игоря Волгина, Александра Чучалина, Валерия Черешнева, Виталия Мишланова и пермских филологов — профессоров Владимира Абашева, Бориса Кондакова, Олега Сыромятникова, Светланы Бурдиной, Марины Абашевой и других.

В пятницу, 28 марта, выездной симпозиум в рамках конференции пройдёт в санатории «Демидково».

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