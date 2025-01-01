Скончалась известная пермская балерина и педагог Два десятилетия Елена Быстрицкая была ведущей солисткой Пермского балета Поделиться Твитнуть

Пермский академический театр оперы и балета

В Пермском театре оперы и балета с прискорбием сообщили, что 25 марта ушла из жизни выдающаяся балерина и педагог Елена Быстрицкая.

Во время Второй мировой войны Елена Владимировна приехала в Пермь из Тернополя. В 1944 году она стала студенткой Пермского хореографического училища, которое в то время было ещё студией при оперном театре. Там она училась у таких выдающихся представителей ленинградской балетной школы, как Екатерина Гейденрейх (классический танец), Ксения Есаулова (характерный танец) и Юлий Плахт (дуэтный танец).

После окончания училища в 1953 году Елена Владимировна вошла в состав труппы Пермского балета. За два десятилетия карьеры ведущей солистки она исполнила множество партий, преимущественно лирического характера, включая Марию в «Бахчисарайском фонтане», Одетту в «Лебедином озере», Фею Сирени в «Спящей красавице», Сольвейг в «Пер Гюнте», Катерину в «Каменном цветке», Ирину в «Грушеньке», Мать в «Береге надежды», Белую королеву в «Шахматах», Актрису в «Штраусиане» и Графиню в «Трёх картах».

С 1965 по 2020 год Елена Владимировна преподавала классический и историко-бытовой танец, а также теоретические дисциплины в Пермском хореографическом училище. Несколько лет она также вела занятия по классическому танцу в Русской академии балета в Ирландии. За годы работы в Пермском училище Елена Владимировна выпустила 11 классов. Среди её известных выпускниц — Татьяна Пунина, Елизавета Небесная (Белорыбкина), Людмила Васильева и другие. В 1981 году ей было присвоено звание заслуженного учителя РСФСР.

Приносим искренние соболезнования родным и близким Елены Быстрицкой.

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