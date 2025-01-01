Площадку Копейского машзавода в Пермском крае подключили к газоснабжению В Березниках появится центр техподдержки предприятия Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Пермском крае новую производственную площадку Копейского машиностроительного завода подключили к сетевому газоснабжению. Как сообщает ВЕТТА, это позволит производству предприятия выйти на полную мощность уже в 2025 году.

По данным сайта «Газпром», в Березниках построен центр технической поддержки завода. Он включает в себя производственный цех и сервисный склад. Здесь будут ремонтировать и обслуживать горнодобывающую технику.

Для газификации объекта специалисты построили газопровод протяжённостью 600 м и выполнили врезку в действующие сети. К газу подключили котельную, которая обеспечит отоплением всю площадку. Проект был реализован в два раза быстрее запланированного срока.

Как сообщается на сайте Копейского машиностроительного завода, он является крупнейшим в стране по производству горно-шахтного оборудования. Также занимается обслуживанием и капитальным ремонтом техники.

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