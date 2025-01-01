Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Валерий Гергиев с оркестром снова выступит в Перми
Продажа билетов открывается 26 марта
Как сообщили «Новому компаньону» в Пермской филармонии, 4 мая в 19:00 в Большом зале выступит оркестр Мариинского театра под управлением народного артиста РФ Валерия Гергиева в рамках программы Московского Пасхального фестиваля.
Продажа билетов открывается сегодня, 26 марта, в 15:00.
Как всегда, программа концерта (6 +) неизвестна и будет объявлена непосредственно перед событием.
Московский Пасхальный фестиваль проводится под руководством Валерия Гергиева с 2002 года. Это один из самых масштабных фестивалей в мире: так, в 2024 году его маршрут прошёл через 70 с лишним городов.
Пермь находится на фестивальном маршруте с 2009 года, в 2021 году Валерий Гергиев и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписали соглашение о сотрудничестве, а в 2023 году глава региона вручил маэстро памятную медаль в честь 300-летия Перми.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.