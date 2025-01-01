Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Валерий Гергиев с оркестром снова выступит в Перми Продажа билетов открывается 26 марта Поделиться Твитнуть

Пермская краевая филармония

Как сообщили «Новому компаньону» в Пермской филармонии, 4 мая в 19:00 в Большом зале выступит оркестр Мариинского театра под управлением народного артиста РФ Валерия Гергиева в рамках программы Московского Пасхального фестиваля.

Продажа билетов открывается сегодня, 26 марта, в 15:00.

Как всегда, программа концерта (6 +) неизвестна и будет объявлена непосредственно перед событием.

Московский Пасхальный фестиваль проводится под руководством Валерия Гергиева с 2002 года. Это один из самых масштабных фестивалей в мире: так, в 2024 году его маршрут прошёл через 70 с лишним городов.

Пермь находится на фестивальном маршруте с 2009 года, в 2021 году Валерий Гергиев и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписали соглашение о сотрудничестве, а в 2023 году глава региона вручил маэстро памятную медаль в честь 300-летия Перми.

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