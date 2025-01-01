В Перми установлен новый суточный рекорд тепла 25 марта в краевом центре воздух прогрелся до +10,1 градуса Поделиться Твитнуть

Во вторник, 25 марта, в Перми обновлён суточный рекорд тепла. Воздух в краевом центре прогрелся до +10,1˚. Таким образом, побит прежний рекорд +9˚, установленный в 1988 году, сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Теплее, чем в Перми, сегодня было в Кочёво (+10,9°), Гайнах (+10,7°), Косе и Кудымкаре (+10,3°). Новый суточный рекорд тепла также установлен в Чердыни +9,7° (прежний максимум от 1988 года перекрыт на 2°) и Бисере +7,9° (прежний максимум от 1986 года перекрыт на 0,6°).

В связи с приходом более холодных воздушных масс и ростом облачности 26 марта в Пермском крае ожидается более сдержанный дневной прогрев. Температура по краю составит от +4 до +8°, а в Перми не превысит +7°.

Тем не менее, начиная с пятницы, в отдельных районах, особенно на севере региона, вновь вероятен подъём температуры до +10°. Антициклон продолжит доминировать до конца недели, обеспечивая малооблачную погоду с ощутимыми суточными колебаниями температуры воздуха.

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