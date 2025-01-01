В Прикамье комиссия думы не нашла оснований отправлять в отставку мэра Краснокамска И порекомендует депутатам отклонить требование прокуратуры Поделиться Твитнуть

Фото: Официальный сайт Краснокамского городского округа

На заседании думы Краснокамского округа 26 марта будет обсуждаться требование городского прокурора об отстранении от должности главы округа Игоря Быкариза до истечения срока его полномочий. Об этом стало известно изданию «Коомерсантъ-Прикамье».

В прошлом октябре, напомним, прокуратура уже выдвигала подобное требование в отношении Быкариза. По мнению надзорного ведомства, руководитель округа не предпринял необходимых действий для разрешения конфликта интересов, возникшего у Антона Максимчука, который был его прямым подчинённым. Однако депутаты отклонили первое предложение прокуратуры, предпочтя создать собственную комиссию для проверки представленных аргументов.

Прокуратура оспорила решение депутатов в суде. Очередное судебное заседание назначено на 2 апреля.

Дмитрий Чеплыгин, председатель Краснокамской думы, сообщил, что думская комиссия, исследовавшая доводы прокуратуры, пришла к заключению об отсутствии оснований для досрочной отставки главы. Ожидается, что комиссия порекомендует депутатам отклонить требование прокуратуры.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.