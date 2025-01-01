КСП Перми сделала много замечаний к транспортному обслуживанию и ЖКХ Контрольно-счётная палата отчиталась перед думой о работе в 2024 году Поделиться Твитнуть

фото: Пермская городская дума

На заседании Пермской городской думы 25 марта глава Контрольно-счётной палаты Перми Мария Батуева представила отчёт о работе ведомства за 2024 год.

Батуева сообщила, что за год было проведено 19 контрольных мероприятий и экспертных анализов, охвативших 124 объекта, включая городскую администрацию, муниципальные учреждения различных типов и сфер деятельности. Эксперты проверили около 67 млрд руб. Благодаря замечаниям КСП, внесённым в 9 экспертиз изменений городского бюджета, удалось сократить необоснованные расходы по некоторым направлениям.

В 2024 году КСП провела экспертизу 243 проектов нормативных актов и 9 проектов изменений в бюджет, что привело к учёту замечаний на сумму 491 млн руб. По итогам проверок выявлено нарушений на 846 млн руб., из которых уже устранено нарушений на 230 млн руб., или 61% от подлежащих устранению.

Наталья Мельник, первый зампредседателя гордумы, поинтересовалась динамикой административных штрафов. Батуева отметила улучшение ситуации: в 2023-2024 годах составлено по 3 протокола, тогда как в 2021 году их было более 30.

Депутат Марк Коробов спросил о статистике нарушений по ведомствам. Батуева выделила положительную работу департаментов экономики, культуры, градостроительства и районных администраций. Больше всего замечаний традиционно фиксируется в сферах транспорта и ЖКХ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.