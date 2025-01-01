В Перми число организаций с детскими комнатами выросло за год на 15% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На конец марта 2025 года в Перми, по информации «Яндекс Карт», насчитывается 146 заведений с детскими комнатами, что на 15% больше по сравнению с предыдущим годом, когда их было 127.

Вопреки ожиданиям, детские игровые зоны чаще встречаются не в кафе и ресторанах Перми, а в фитнес-центрах. Около 11% фитнес-клубов города предлагают данную услугу, в то время как среди гастрономических заведений этот показатель составляет лишь 5%. Салоны красоты также входят в число мест, где можно встретить детские комнаты (в 3% случаев).

По отзывам пользователей «Яндекс Карт», пермяки особенно ценят в заведениях с детскими комнатами наличие видеонаблюдения, аниматоров и нянь. Посетители отмечают, что эти удобства позволяют им расслабиться, будучи уверенными в безопасности и занятости своих детей.

Лидерами по положительным отзывам о детских комнатах в Перми являются «Халва», «Фэмили», TomYumBar, «Компот» и Portofino.

В общероссийском рейтинге Пермь занимает восьмую позицию по количеству организаций с детскими комнатами в пересчете на 10 тыс. жителей. Лидирующие позиции занимают Краснодар (3,38 заведения на 10 тыс. жителей), Екатеринбург (2,10) и Санкт-Петербург (2,06).

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