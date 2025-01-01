«Пермская судоверфь» обновила главные ворота эллинга Продолжается поставка нового оборудования и ремонт цехов Поделиться Твитнуть

ООО «Пермская судоверфь» подвело предварительные итоги процесса обновления производственных мощностей, стартовавшего в прошлом году. На предприятии уже введены в строй автоматизированный станок для обработки кромок и установка для термической резки металла. В планах — приобретение и установка еще 18 единиц оборудования при финансовой поддержке Фонда развития промышленности.

По словам генерального директора ООО «Пермская судоверфь» Николая Малухина, в рамках модернизации будет установлено пять новых ворот, включая уже обновленные главные ворота эллинга. Параллельно ведётся ремонт в 3-м и 4-м пролётах заготовительного участка, который планируется ввести в эксплуатацию в ближайшее время. Также проводятся работы по ремонту и утеплению фасадов, а также обновлению офисных помещений. Завершение модернизации ожидается в текущем году.

Возобновление работы «Пермской судоверфи» состоялось в 2021 году по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Учредителями предприятия являются АО «Фонд развития пермского края» и ООО «Эмпериум». Производственные мощности позволяют реализовывать проекты по строительству различных типов судов, включая грузовые, пассажирские, суда специального назначения, вспомогательные суда и плавучие объекты. «ПСВ» осуществляет полный цикл строительства судна, от разработки проекта до сборки, установки оборудования, его настройки и подготовки к спуску на воду.

Важным событием для предприятия стала церемония закладки круизного судна «Байкал» 15 ноября 2024 года. Проект разработан ООО «Эмпериум» по заказу ООО «ВодоходЪ». Новое судно предназначено для круизов по озеру Байкал и будет соответствовать уровню комфорта и сервиса пятизвездочного отеля. Длина судна составит 69,8 м, ширина — 15,5 м, а максимальная скорость — 20 км/ч.

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