Жители Перми обсудят развитие парка имени Чехова Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми 3 апреля в 17:00 во Дворце культуры им. А.П. Чехова состоится встреча с жителями для обсуждения концепции развития парка культуры и отдыха им. А.П. Чехова. Об этом сообщили в администрации Перми.

Обсуждение пройдёт в формате рабочих групп, где каждый сможет поделиться своим мнением и задать вопросы. Участники рассмотрят вопросы озеленения, обсудят, какие существующие виды деятельности в парке следует сохранить и какие новые функции и услуги необходимо добавить.

Для участия требуется предварительная регистрация по ссылке. Мнения жителей будут приняты во внимание при дальнейшей разработке концепции развития парка.

Ранее прошли обсуждения концепций развития парков им. Горького и «Счастье есть», а также сада им. Миндовского.

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